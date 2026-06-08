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American Battery Technology en hausse après avoir récupéré une subvention américaine
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 12:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions du producteur de minéraux critiques American Battery Technology ABAT.O bondissent de 24 % à 3,85 $ avant l'ouverture du marché

** La société a obtenu gain de cause auprès du département américain de l'Énergie dans le cadre de son recours visant à rétablir une subvention de 115 millions (XX millions d'euros) de dollars

** Cette subvention, destinée à la construction d'une raffinerie de minéraux critiques à échelle commerciale, avait été accordée en octobre 2002 , mais avait pris fin en 2025

** À la clôture d'hier, l'action ABAT affichait une baisse de 6,9% depuis le début de l'année

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