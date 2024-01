American Airlines tout juste dans le vert au 4T

( AFP / ROBYN BECK )

La compagnie American Airlines a dégagé un petit bénéfice au quatrième trimestre, plombé par des éléments exceptionnels liés notamment à des investissements mais qui est malgré tout supérieur aux attentes des analystes.

Entre octobre et décembre, le chiffre d'affaires ressort à 13,06 milliards de dollars (-1%) et le bénéfice net a fondu à 19 millions de dollars, contre 803 millions un an plus tôt, selon les documents publiés jeudi.

Ce dernier aurait été de 192 millions sans les éléments exceptionnels.

Rapporté par action et à données comparables --référence pour les marchés--, le bénéfice net ressort à 29 cents, alors que le consensus tablait sur onze cents.

Le transporteur a engrangé sur l'ensemble de l'année un chiffre d'affaires record de 53 milliards de dollars, opérant près de deux millions de vols sur l'ensemble de l'année 2023 avec un taux de remplissage de 83,5%.

Malgré une charge exceptionnelle de près d'un milliard de dollars au troisième trimestre liée au nouvel accord salarial conclu avec ses pilotes, le bénéfice net annuel a bondi à 822 millions de dollars, contre 127 millions un an plus tôt.

"Ces résultats ont été tirés par le maintien de la forte demande pour les produits d'American, par une activité record de ses programmes de fidélité, par une solide performance opérationnelle et par un contrôle efficace des coûts", a résumé le groupe, qui s'est félicité de la réduction de son endettement à hauteur de 3,2 milliards en 2023.

La compagnie "a effectué plus de 75% du chemin vers son objectif de désendettement d'ici fin 2025", soit 15 milliards de moins par rapport au pic de mi-2021 qui atteignait 54 milliards, a-t-elle relevé.

American a également levé un coin du voile sur ses prévisions pour l'exercice en cours.

Pour le premier trimestre, l'entreprise prévoit une hausse de 6,5 à 8,5% de sa capacité (environ +5% pour l'année), une marge opérationnelle brute entre 0 et 2% (entre 6% et 9% sur l'année) et une perte nette par action de 15 à 35 cents (bénéfice entre 2,25 et 3,25 dollars sur l'année).

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action American Airlines bondissait de 4,35%.