American Airlines stabilise son programme de fidélité AAdvantage pour 2027
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 16:05
Dans un modèle désormais centré sur les dépenses plutôt que sur les kilomètres parcourus, les passagers élite bénéficient d'avantages tels que l'embarquement prioritaire, les bagages enregistrés offerts, des surclassements gratuits et l'accès aux salons. American introduira par ailleurs des récompenses intermédiaires dès 15000 points de fidélité, avec des choix allant de coupons pour boissons à des abonnements numériques au New York Times ou à The Athletic. Le seuil pour atteindre le premier statut élite, Gold, reste fixé à 40 000 points.
En parallèle, la compagnie poursuit la modernisation de ses services, annonçant le déploiement progressif du Wi-Fi gratuit à bord, conformément à son plan dévoilé en avril 2025. Concernant ses cartes de crédit co-brandées, American Airlines n'a pas encore détaillé les conséquences de la fin de son partenariat avec Barclays, mais promet des annonces sur ses produits Citibank dans le courant de l'année.
Valeurs associées
|15,9750 USD
|NASDAQ
|+1,95%
A lire aussi
-
Des civils fuient en masse mercredi les quartiers kurdes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, décrétés "zone militaire" par l'armée syrienne qui a mis en place des "couloirs humanitaires" pour la sortie des habitants. Des accrochages sporadiques opposent ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,
-
Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite
-
En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer