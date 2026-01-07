 Aller au contenu principal
American Airlines stabilise son programme de fidélité AAdvantage pour 2027
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 16:05

Pour la troisième année consécutive, American Airlines ne modifiera pas les seuils d'accès au statut élite de son programme AAdvantage. Cette décision, annoncée mercredi, s'inscrit dans la lignée de celles prises récemment par Delta Air Lines et United Airlines pour l'année de qualification 2026. Les trois compagnies aériennes choisissent ainsi de maintenir une stabilité dans leurs programmes de fidélité, un levier stratégique essentiel pour capter et retenir les voyageurs les plus rentables.

Dans un modèle désormais centré sur les dépenses plutôt que sur les kilomètres parcourus, les passagers élite bénéficient d'avantages tels que l'embarquement prioritaire, les bagages enregistrés offerts, des surclassements gratuits et l'accès aux salons. American introduira par ailleurs des récompenses intermédiaires dès 15000 points de fidélité, avec des choix allant de coupons pour boissons à des abonnements numériques au New York Times ou à The Athletic. Le seuil pour atteindre le premier statut élite, Gold, reste fixé à 40 000 points.

En parallèle, la compagnie poursuit la modernisation de ses services, annonçant le déploiement progressif du Wi-Fi gratuit à bord, conformément à son plan dévoilé en avril 2025. Concernant ses cartes de crédit co-brandées, American Airlines n'a pas encore détaillé les conséquences de la fin de son partenariat avec Barclays, mais promet des annonces sur ses produits Citibank dans le courant de l'année.

AMERICAN AIRLINE
15,9750 USD NASDAQ +1,95%
