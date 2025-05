American Airlines: soutient la restructuration de Azul information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - American Airlines annonce son soutien au plan de restructuration d'Azul, après que la compagnie brésilienne s'est déclarée en faillite en se plaçant sous la protection du chapitre 11 de la loi US.



American Airlines juge la restructuration bénéfique pour le marché brésilien et les voyageurs en Amérique du Sud.



Stephen Johnson, vice-président et directeur de la stratégie, souligne que l'alliance entre American, Azul, GOL et JetSMART offrira davantage de connexions et de flexibilité entre les Amériques.



Il réaffirme également l'importance du partenariat avec GOL, notamment à travers leur programme commun de fidélité, le plus vaste des Amériques, permettant l'accès à 230 destinations aux États-Unis via American et plus de 75 en Amérique du Sud via GOL.





