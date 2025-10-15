American Airlines s'offre une livrée spéciale pour son 100e anniversaire
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 17:25
Voilà un siècle qu'elle sillonne le ciel ! Ce mercredi 15 octobre, American Airlines a annoncé une livrée commémorative qui sera déployée en novembre sur un Boeing 777-300 immatriculé N735AT, baptisé 'Flagship DFW'.
La livrée reprendra le coloris argenté emblématique 'Silver Eagle' et le motif orange en forme d'éclair apparu il y a près de 90 ans sur le Douglas DC-3. =
Ron DeFeo, directeur de la communication, explique que ce design rend hommage à l'histoire de la compagnie 'tout en regardant vers les 100 prochaines années'.
La compagnie a d'ailleurs prévu de moderniser l'intérieur de sa flotte de Boeing 777-300 à compter de l'année prochaine. Concrètement, les Boeing 777-300 rénovés offriront 70 sièges Flagship Suite avec portes de séparation, 44 sièges Premium Economy dotés de recharge sans fil et de nouveaux écrans 4K QLED en cabine principale, illustrant l'engagement d'American à améliorer l'expérience passager.
Valeurs associées
|12,5000 USD
|NASDAQ
|+2,54%
