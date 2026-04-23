American Airlines revoit à la baisse ses prévisions pour 2026, les coûts élevés du carburant pesant sur les marges

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American Airlines AAL.O a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2026 jeudi, poussant le bas de la fourchette à une perte, car les coûts élevés du kérosène entraînés par la guerre contre l'Iran ont nui aux marges bénéficiaires.

La compagnie aérienne s'attend à ce que sa facture de kérosène augmente de plus de 4 milliards de dollars cette année, car les prix du carburant restent plus élevés, à environ 4 dollars le gallon au deuxième trimestre.

Le prix du kérosène, qui représente généralement un quart des dépenses d'exploitation des compagnies aériennes, a presque doublé depuis l'éclatement du conflit, laissant les transporteurs coincés entre la spirale des coûts et les billets vendus à l'avance à des prix qu'ils ne peuvent pas ajuster.

Les prix du carburant ont grimpé en flèche lorsque les frappes américano-israéliennes sur l'Iran ont perturbé le trafic dans le détroit d'Ormuz, un couloir essentiel pour l'approvisionnement mondial en pétrole, provoquant le plus grand choc pour l'industrie aéronautique depuis la pandémie de COVID-19.

Aux États-Unis, même si la demande est restée stable, la hausse des coûts a affecté les marges bénéficiaires. Les compagnies aériennes ont eu recours à des augmentations de tarifs, à des réductions de capacité et à l'augmentation des frais pour les services auxiliaires tels que les bagages enregistrés afin d'atténuer une partie des coûts.

Le transporteur prévoit une perte par action de 20 cents au bas de l'échelle et un bénéfice de 20 cents au haut de l'échelle pour le deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 9 cents, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la compagnie étaient en hausse d'environ 1 % dans les échanges avant bourse.

Les compagnies aériennes ayant une présence internationale significative et proposant une gamme de services haut de gamme devraient également mieux résister aux turbulences, les clients aisés ayant une meilleure capacité à absorber les hausses de prix.

American Airlines a déclaré jeudi que les recettes unitaires de sa cabine haut de gamme continuaient de dépasser celles de la cabine principale.

Pour cette année, le transporteur prévoit entre une perte de 40 cents par action et un bénéfice de 1,10 $ par action, contre un bénéfice de 1,70 $ à 2,70 $ prévu précédemment.

La compagnie a annoncé une perte ajustée par action de 40 cents pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes s'attendaient à 47 cents.

Les recettes d'exploitation totales de 13,91 milliards de dollars ont également dépassé les attentes de Wall Street qui tablaient sur 13,79 milliards de dollars.