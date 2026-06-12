American Airlines reprendra ses vols vers Haïti en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions, notamment un vol supplémentaire vers le Venezuela) par David Shepardson

American Airlines AAL.O a annoncé vendredi qu'elle reprendrait ses vols vers Haïti le 1ernovembre, après que les principales compagnies aériennes américaines avaient suspendu leurs liaisons vers cette nation des Caraïbes fin 2024.

American commencera à desservir Cap-Haïtien cet automne et est la première compagnie aérienne américaine à annoncer la reprise de ses vols vers Haïti.

Depuis novembre 2024, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis interdit les vols vers Port-au-Prince, la capitale haïtienne, invoquant les risques que représentent les groupes armés pour l'aviation civile. La FAA a par la suite autorisé la reprise des vols vers six autres aéroports du nord d'Haïti, mais a maintenu l'interdiction sur Port-au-Prince.

Haïti est le seul pays des Caraïbes à ne pas être desservi par des vols directs opérés par des compagnies aériennes américaines.

American a également annoncé son intention d'ajouter une deuxième destination au Venezuela, en proposant des vols vers Maracaibo à partir du 14 juillet.

Les restrictions actuelles de la FAA concernant Port-au-Prince devraient rester en vigueur au moins jusqu'au 3 septembre. En novembre 2024, la FAA avait suspendu les vols vers Haïti après que trois avions de ligne commerciaux américains eurent été touchés par des tirs.

La FAA a maintenu les restrictions sur la capitale haïtienne, invoquant l'incapacité persistante des forces de sécurité à prévenir les attaques contre les avions à Port-au-Prince et dans les régions environnantes.

Les avions américains peuvent survoler Port-au-Prince à une altitude supérieure à 10.000 pieds (3.048 m).

Près de 20.000 personnes ont été tuées en Haïti depuis 2021, selon un rapport de l'ONU publié plus tôt cette année, le nombre de victimes augmentant chaque année, alors que des gangs armés de plus en plus indépendants et puissants s'affrontent avec les forces de sécurité et les groupes d'autodéfense locaux.

Depuis septembre 2025, des groupes haïtiens ont utilisé des armes légères pour attaquer au moins trois avions dans la zone où l'aviation civile américaine est interdite, selon la FAA.

L'agence autorise les vols vers six aéroports en Haïti: Port-de-Paix, Cap-Haïtien, Pignon, Jérémie, Antoine-Simon et Jacmel.