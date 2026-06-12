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American Airlines reprendra ses vols entre les États-Unis et Haïti le 1er novembre
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Airlines AAL.O a annoncé vendredi qu'elle reprendrait ses vols vers Haïti le 1er novembre, après que les principales compagnies aériennes aient suspendu leurs liaisons vers ce pays des Caraïbes fin 2024.

American commencera à desservir Cap-Haïtien cet automne et est la première compagnie aérienne américaine à annoncer la reprise de ses vols vers Haïti. Depuis novembre 2024, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis interdit les vols vers Port-au-Prince, la capitale haïtienne, invoquant les risques que représentent les groupes armés pour l'aviation civile. La FAA a par la suite autorisé la reprise des vols vers six autres aéroports du nord d'Haïti, mais a maintenu l'interdiction sur Port-au-Prince.

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