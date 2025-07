American Airlines: rentabilité en repli au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 14:25









(Zonebourse.com) - American Airlines publie un BPA ajusté de 0,95 dollar au titre de son deuxième trimestre 2025, contre 1,09 dollar un an auparavant, avec une marge opérationnelle ajusté en retrait de 1,5 point à 8,2%, pour des revenus stables (+0,4%) à 14,4 milliards de dollars.



La compagnie aérienne revendique ainsi une activité résiliente sur la période, 'malgré une augmentation de 36% des événements opérationnels perturbateurs (telles que des tempêtes), démontrant sa capacité à se remettre rapidement' de ces évènements.



Hors éléments exceptionnels, American Airlines s'attend à une perte ajustée par action entre 0,10 et 0,60 dollar au troisième trimestre 2025 et, sur la base des tendances récentes en matière de réservations, à un BPA annuel entre -0,20 et 0,80 dollar.



'Le haut de la fourchette est réalisable si la demande sur le marché intérieur continue de se renforcer et le bas de la fourchette est possible en cas de faiblesses macroéconomiques qui ne sont pas observées aujourd'hui', précise-t-il.





