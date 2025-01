American Airlines: rentabilité améliorée au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 14:02









(CercleFinance.com) - American Airlines publie un BPA ajusté de 0,86 dollar pour le quatrième trimestre 2024, contre 0,29 dollar un an auparavant, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 3,3 points à 8,4% pour des revenus opérationnels accrus de 4,6% à 13,7 milliards.



'Nous continuons d'exploiter des activités fiables et nous nous réorganisons pour construire une compagnie aérienne encore plus efficace. Cela, combiné à nos actions commerciales, s'est traduit par une solide performance financière', explique son CEO Robert Isom.



Sur la base des tendances actuelles de la demande, des prévisions actuelles du prix du carburant et en excluant l'impact des éléments exceptionnels, American Airlines s'attend à un BPA ajusté entre 1,70 et 2,70 dollars pour l'ensemble de 2025.





Valeurs associées AMERICAN EXPRESS 322,24 USD NYSE 0,00%