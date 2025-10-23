American Airlines relève son objectif de bénéfice par action annuel

(AOF) - Au troisième trimestre, American Airlines a généré un chiffre d’affaires record de 13,691 milliards de dollars, en légère hausse de 0,3%. Parallèlement, le groupe de transport aérien a dégagé une perte nette de 114 millions de dollars, contre 149 millions de dollars un an plus tôt. La perte nette par action dilué ressort ainsi à 0,17 dollar, alors que le groupe tablait sur une perte comprise entre 0,10 et 0,60 dollar. Pour l’ensemble de l’année, le groupe table désormais sur un bénéfice par action dilué compris entre 0,65 et 0,95 dollar, contre de -0,20 à 0,80 dollar auparavant.

Cet objectif a été annoncé sur la base des revenus déjà réservés, des tendances attendues de la demande future et sur le prix du carburant.

