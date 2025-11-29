 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 253,91
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

American Airlines réduit à 209 le nombre d'avions nécessitant une correction logicielle de la part d'Airbus
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 02:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifie le titre et le premier paragraphe, ajoute des détails actualisés d'American Airlines dans les paragraphes 2 et 3)

American Airlines AAL.O a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à des retards opérationnels en raison d'un changement majeur de logiciel sur un nombre important d'avions Airbus AIR.PA A320, indiquant initialement que le problème affectait environ 340 avions chez le transporteur.

Après avoir obtenu des précisions de la part d'Airbus, American a indiqué que seuls 209 appareils de la famille A320 étaient concernés, contre plus de 340 initialement identifiés.

A 18 heures CT (0000 GMT), il restait moins de 150 avions à mettre à jour, a déclaré American dans un communiqué transmis à Reuters. La compagnie aérienne s'attend à ce que la grande majorité des mises à jour soient terminées dans la nuit, et qu'il n'en reste plus qu'une poignée pour samedi.

La société européenne Airbus a ordonné vendredi une modification immédiate du logiciel sur un grand nombre de ses avions à réaction de la famille A320, les plus vendus.

Valeurs associées

AIRBUS
204,450 EUR Euronext Paris +0,15%
AMERICAN AIRLINE
14,0000 USD NASDAQ +0,50%
WIZZ AIR
1 171,500 GBX LSE -2,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank