American Airlines réduit à 209 le nombre d'avions nécessitant une correction logicielle de la part d'Airbus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifie le titre et le premier paragraphe, ajoute des détails actualisés d'American Airlines dans les paragraphes 2 et 3)

American Airlines AAL.O a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à des retards opérationnels en raison d'un changement majeur de logiciel sur un nombre important d'avions Airbus AIR.PA A320, indiquant initialement que le problème affectait environ 340 avions chez le transporteur.

Après avoir obtenu des précisions de la part d'Airbus, American a indiqué que seuls 209 appareils de la famille A320 étaient concernés, contre plus de 340 initialement identifiés.

A 18 heures CT (0000 GMT), il restait moins de 150 avions à mettre à jour, a déclaré American dans un communiqué transmis à Reuters. La compagnie aérienne s'attend à ce que la grande majorité des mises à jour soient terminées dans la nuit, et qu'il n'en reste plus qu'une poignée pour samedi.

La société européenne Airbus a ordonné vendredi une modification immédiate du logiciel sur un grand nombre de ses avions à réaction de la famille A320, les plus vendus.