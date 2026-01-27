American Airlines prévoit d'importants bénéfices pour 2026 grâce à la demande de sièges premium, malgré la tempête

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La tempête hivernale provoque plus de 9 000 annulations, affectant les capacités et les recettes du premier trimestre

*

American Airlines constate une forte demande pour les sièges premium et les voyages d'affaires

*

Les prévisions de bénéfices pour 2026 dépassent les attentes des analystes

(Ajout de détails sur les annulations de vols, commentaires du directeur financier, mise à jour du cours de l'action dans les paragraphes 3-5 et 8-9) par Rajesh Kumar Singh et Utkarsh Shetti

American Airlines AAL.O a prévu un bénéfice 2026 supérieur aux attentes des analystes mardi, citant une demande plus forte pour les sièges premium, un rebond des voyages d'affaires et des revenus de fidélisation plus élevés, même si une tempête hivernale majeure devrait peser sur les résultats du premier trimestre.

La compagnie aérienne basée au Texas a déclaré que la tempête hivernale de ce mois-ci avait déjà entraîné plus de 9 000 annulations, soit la plus grande perturbation liée aux conditions météorologiques de son histoire. La tempête s'est abattue sur plus de deux douzaines d'États américains au cours du week-end et devrait entraîner des pertes assurées allant d'un peu moins d'un milliard de dollars à quelques milliards, selon les experts.

Les annulations de vols aux États-Unis ont atteint 7,07 % mardi, selon les données de Cirium. Les aéroports de Dallas Fort Worth, LaGuardia de New York, Washington Reagan National et Boston Logan ont été parmi les plus touchés, American représentant la plus grande part des annulations.

American a estimé que les retombées réduiront d'environ 1,5 point de pourcentage la capacité du premier trimestre et diminueront les recettes de 150 à 200 millions de dollars. Dans une interview, le directeur financier Devon May a déclaré que l'estimation de l'impact financier de la tempête par la compagnie était préliminaire et qu'elle serait revue lorsque les opérations se stabiliseraient.

Il a indiqué que les annulations resteraient nombreuses mardi, mais qu'elles devraient s'atténuer mercredi avec la hausse des températures à Dallas-Fort Worth, et que les opérations de vol devraient être proches de la normale jeudi.

"L'impact de cette tempête est plus important que n'importe quelle autre tempête dans l'histoire de notre compagnie", a déclaré Devon May à Reuters.

American a prévu une perte de 10 cents à 50 cents par action pour le premier trimestre, ce qui correspond à peu près aux estimations des analystes, et a déclaré que le chiffre d'affaires devrait augmenter de 7 % à 10 % par rapport à l'année précédente.

Ses actions étaient en baisse de 3 % à la mi-journée.

Delta Air Lines DAL.N , un autre grand transporteur touché par la tempête, a déclaré qu'il remettait ses opérations sur les rails, bien que le mauvais temps persistant dans le Nord-Est cause encore des retards.

American a déclaré que les perturbations météorologiques pèseront sur les résultats à court terme, même si la demande s'améliore, avec des réservations en janvier en forte hausse après une fin d'année 2025 plus faible que prévu. Les annulations liées à la tempête font suite à une période au cours de laquelle la fermeture prolongée du gouvernement américain a entamé les recettes du quatrième trimestre et contribué à la baisse des réservations en fin d'année.

American a déclaré que les "entrées de revenus" - les liquidités collectées à partir des réservations - ont augmenté à deux chiffres au cours des trois premières semaines de 2026 par rapport à l'année précédente, grâce aux sièges premium et à l'amélioration de l'environnement de l'entreprise.

Les sièges haut de gamme et la clientèle d'affaires déterminent les perspectives

Les compagnies aériennes concurrentes Delta DAL.N et United Airlines UAL.O ont également indiqué que les voyageurs de haut niveau et les voyageurs d'affaires étaient leur principal moteur de profit, même si la demande à l'arrière de l'avion a été plus faible.

Les compagnies aériennes comptant de plus en plus sur les clients qui paient le plus pour réaliser des bénéfices, American a renforcé son offre de sièges haut de gamme afin de combler l'écart de revenus avec Delta et United.

Le transporteur a déclaré qu'il s'attendait à ce que les sièges haut de gamme se développent plus rapidement que son offre non haut de gamme pour le reste de la décennie, un changement qui, selon lui, devrait augmenter les recettes unitaires à mesure que la demande se maintient et que davantage de sièges haut de gamme entrent dans la flotte.

American a déclaré que les recettes unitaires des sièges haut de gamme au quatrième trimestre ont dépassé les recettes unitaires des cabines principales de sept points de pourcentage par rapport à l'année précédente. La compagnie a également prévu que le nombre de sièges-lits augmentera de plus de 50 % d'ici à 2030.

Reconstruire les canaux de distribution des voyages d'affaires

American a essayé de reconquérir les voyageurs d'affaires après que les changements apportés à la manière dont elle vendait les billets aient mis à rude épreuve les liens avec certaines agences de voyage et entreprises clientes et aient fait chuter les recettes.

La compagnie aérienne a déclaré avoir rétabli ces relations et, d'ici à la fin de 2025, avoir récupéré sa part habituelle de ventes de billets par l'intermédiaire d'agences de voyage et d'autres vendeurs tiers. Elle vise maintenant de nouveaux gains en 2026 en mettant à niveau ses produits tarifaires et en améliorant ses outils et processus de vente.

American a prévu un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2026 de 1,70 $ à 2,70 $ par action. Le point médian de 2,20 $ est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,97 $, selon les données de LSEG.

Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre était de 16 cents par action, inférieur aux estimations des analystes de 34 cents. La compagnie aérienne a déclaré que les revenus ont été affectés à hauteur d'environ 325 millions de dollars en raison de la fermeture du gouvernement.