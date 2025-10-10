 Aller au contenu principal
American Airlines prépare ses pilotes à l'introduction de l'Airbus A321XLR
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 17:26

American Airlines annonce avoir mené, entre le 4 et le 25 septembre, une série de 42 vols entre Philadelphie (PHL) et Édimbourg (EDI) afin de former ses pilotes de la flotte Airbus A320 (A319/A320/A321/A321neo) aux opérations au-dessus de l'Atlantique Nord.

Ces vols, effectués sur A321neo, visaient à préparer l'introduction de l'Airbus A321XLR, version long-courrier du modèle, prévue pour l'an prochain.

Les vols d'entraînement ont permis la qualification de huit check-pilots, en présence d'inspecteurs de la Federal Aviation Administration (FAA), avant la formation du reste du groupe. Selon le capitaine Josh Hall, responsable de la flotte A320, cette initiative 'prépare efficacement' la compagnie à débuter la formation de ses pilotes de ligne pour les futures opérations transatlantiques.

L'entraînement a porté sur les spécificités du système de routes aériennes de l'Atlantique Nord, les procédures de contrôle sans radar, les communications satellite avec le contrôle aérien et la gestion des aéroports de déroutement possibles.

