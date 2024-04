American Airlines: perte plus forte que prévu au 1T, a cause du prix des carburants

La compagnie aérienne American Airlines a annoncé jeudi une perte plus importante que prévu au premier semestre, affectée notamment par une "hausse importante" du prix des carburants mais ses prévisions pour le reste de l'année ont plu aux marchés.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"Bien que nous ne soyons pas satisfaits par nos résultats financiers du premier trimestre, nous disposons de fondations solides et nous restons bien orientés pour atteindre nos objectifs sur l'ensemble de l'année", a commenté Robert Isom, le patron de la compagnie, cité dans un communiqué.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,57 milliards de dollars (+3,1% sur un an) et une perte nette de 312 millions de dollars, contre un mini-bénéfice de 10 millions un an plus tôt.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - donnée privilégiée par les marchés -, la perte ressort à 34 cents mais le consensus des analystes attendait une perte de 27 cents.

L'action d'American Airlines bondissait cependant de 5,32% dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York.

Les marchés, préférant se focaliser sur l'avenir, ont en effet apprécié ses projections pour le second semestre et pour l'ensemble de l'exercice.

En particulier, une prévision de bénéfice par action à données comparables de 1,15 à 1,45 dollar entre mars et juin et de 2,25 à 3,25 dollars sur 2024.

Le groupe a insisté sur le fait qu'il avait publié des résultats pour le premier trimestre "conformes" aux fourchettes de ses estimations "malgré une hausse importante du prix des carburants" au cours de cette période.

Mais le prix moyen est néanmoins resté inférieur de 12,8% par rapport au premier trimestre 2023.

Le groupe a également relevé, concernant l'exploitation, les "défis au niveau du contrôle aérien" - secteur qui souffre d'un manque de personnel, ce qui affecte le fonctionnement de certains aéroports comme JFK à New York - et des événements climatiques "d'envergure" ayant affecté le fonctionnement de son réseau mondial.

Parmi les éléments exceptionnels ayant amputé ses résultats trimestriels figure une charge de près d'un milliard de dollars après impôts liée à la nouvelle convention collective conclue avec ses pilotes.

American Airlines a continué de réduire son endettement, à hauteur de près de 950 millions de dollars sur ces trois premiers mois de l'année, ce qui porte le total à 12 milliards sur un objectif de réduction de 15 milliards d'ici fin 2025.