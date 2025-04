American Airlines: perte nette de 473 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 14:50









(CercleFinance.com) - American Airlines a annoncé un chiffre d'affaires de 12,6 milliards de dollars au premier trimestre. Le chiffre d'affaires unitaire total a augmenté de 0,7 % par rapport au premier trimestre 2024, grâce à la vigueur continue du chiffre d'affaires unitaire international, en hausse de 2,9 % d'une année sur l'autre, indique le groupe.



Au premier trimestre, le groupe a réalisé une marge d'exploitation de -2,2 % sur une base GAAP. En excluant l'impact des éléments spéciaux nets, le groupe a dégagé une marge d'exploitation ajustée de -1,6 % au cours du trimestre.



La perte nette PCGR ressort à 473 millions de dollars, soit -0,72 $ par action diluée au premier trimestre. En excluant les éléments exceptionnels nets, la perte nette est de 386 millions de dollars au premier trimestre, ou -0,59 $ par action diluée.



À la fin du trimestre, le total des liquidités disponibles s'est chiffré à 10,8 milliards de dollars.



'Sur la base des tendances actuelles de la demande, des prévisions actuelles du prix du carburant et en excluant l'impact des éléments exceptionnels, la société s'attend à ce que son bénéfice ajusté par action diluée soit compris entre 0,50 $ et 1,00 $ au deuxième trimestre de 2025' indique le groupe.





