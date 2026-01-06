 Aller au contenu principal
American Airlines lance le Wi-Fi gratuit pour les membres de son programme de fidélisation
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Airlines AAL.O a annoncé mardi qu'elle lancerait un service Wi-Fi gratuit à bord en partenariat avec la société de télécommunications AT&T T.N pour les clients inscrits au programme de fidélisation du transporteur.

Les compagnies aériennes rivalisent de plus en plus en matière d'accès gratuit à l'internet à bord pour attirer des clients fidélisés.

"Le Wi-Fi gratuit à haut débit n'est pas seulement un avantage, il est essentiel pour les voyageurs d'aujourd'hui", a déclaré Heather Garboden, directrice de la clientèle d'American Airlines, dans un communiqué.

En 2023, Delta Air Lines DAL.N est devenu le premier grand transporteur américain à offrir le Wi-Fi gratuit à bord en partenariat avec T-Mobile TMUS.O . En 2025, United Airlines

UAL.N s'est associée à Starlink d'Elon Musk pour offrir des services internet en vol.

American Airlines a déclaré que le déploiement du Wi-Fi commencerait en janvier et serait disponible sur presque tous ses vols d'ici le début du printemps.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
15,8450 USD NASDAQ +0,09%
AT&T
24,720 USD NYSE 0,00%
DELTA AIR LINES
71,840 USD NYSE 0,00%
T-MOBILE US
198,9600 USD NASDAQ -0,95%
UNITED AIRLINES
115,4500 USD NASDAQ +0,49%
