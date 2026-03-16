American Airlines investit 1 MdUSD dans l'extension de l'aéroport de Miami
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 09:35
American Airlines annonce un investissement de 1 milliard de dollars pour l'extension du hall D de l'aéroport international de Miami (MIA), un projet baptisé "Gate D60" développé avec le comté de Miami-Dade. Prévu pour démarrer en 2027, le chantier ajoutera 17 nouvelles portes d'embarquement adaptées aux avions de plus grande capacité et supprimera l'embarquement extérieur.
Cette extension sur trois niveaux vise à fluidifier les flux de passagers grâce à des zones d'embarquement dédiées pour chaque porte et un accès direct au hall des douanes pour les arrivées internationales. Le nouveau terminal intégrera également de nouveaux espaces commerciaux et de restauration.
Le groupe exploite actuellement environ 400 départs quotidiens depuis Miami et prévoit cet été son plus important programme de vols depuis cette plateforme, avec plus de 380 vols quotidiens vers 155 destinations dans 45 pays. American Airlines représente plus de 60% du trafic de l'aéroport.
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