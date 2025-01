American Airlines dépasse les attentes au 4T mais ses prévisions déçoivent

La compagnie aérienne American Airlines a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre 2024, mais son titre chutait dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street du fait de prévisions décevantes.

Entre octobre et décembre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 13,66 milliards de dollars (+4,6% sur un an) et un bénéfice net de 590 millions, contre 19 millions un an plus tôt.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, ce dernier ressort à 86 cents contre 29 cents un an plus tôt.

Le consensus des analystes de FactSet attendait 66 cents. Mais il escomptait aussi une perte nette par action à données comparables de 4 cents au premier trimestre 2025.

Or la compagnie a annoncé jeudi s'attendre à une perte nette proforma comprise entre 20 et 40 cents par action sur cette période. Sur l'ensemble de l'année, elle prévoit entre 1,70 et 2,70 dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action American pâtissait de cette prévision pour le début de l'année et chutait de 10,77%.

La compagnie a également anticipé un chiffre d'affaires en hausse de 3% à 5% au premier trimestre et de 4,5% à 7,5% pour l'ensemble de l'année. En 2024, il était de 54,21 miliards (+2,7%) pour un bénéfice net de 846 millions (+2,9%).

Robert Isom, patron d'American, a souligné dans un communiqué que le groupe avait atteint "plusieurs objectifs importants en 2024" afin de "bâtir une compagnie aérienne encore plus efficace".

Il a ainsi évoqué une "réorganisation" - en particulier un ajustement des capacités - accompagnée d'actions commerciales "qui se sont traduites par une solide performance financière au quatrième trimestre".

A l'instar de ses concurrentes Delta Air Lines et United Airlines, American a profité de la demande en voyages qui a continué d'être forte et qui lui a permis de transporter un nombre record de passagers en 2024 (226,40 millions, +7,5%).

Grâce à ces performances, le groupe est parvenu un an plus tôt que prévu à son objectif de réduction de sa dette à hauteur de 15 milliards par rapport au pic de mi-2021.

A noter au quatrième trimestre 2024, une hausse de 11,2% de sa ligne comptable "salaires et avantages sociaux", à 4,10 milliards de dollars, dans le sillage de la signature de nouveaux accords sociaux avec une partie de son personnel.

Ces accords ont entraîné une charge exceptionnelle de 516 millions après impôts sur son exercice 2024. Au 31 décembre, elle employait plus de 133.000 personnes.

Le quatrième trimestre a également été marqué par une baisse de près de 21%, à 2,50 milliards, des coûts du carburant.