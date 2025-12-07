American Airlines demande des notifications dans le cadre de la procédure de faillite de Spirit

(Ajout d'un commentaire d'American Airlines au paragraphe 4) par Doyinsola Oladipo

American Airlines AAL.O a déposé un avis de comparution dans le cadre de la procédure de faillite de Spirit FLYYQ.PK et a demandé à recevoir tous les avis et documents signifiés à l'avenir, selon un document déposé au tribunal.

En août, Spirit a déposé son bilan pour la deuxième fois, confrontée à une diminution de ses réserves de trésorerie et à des pertes croissantes. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle explorait toutes les possibilités dans le cadre de ses efforts de restructuration , y compris une fusion ou une vente de la société.

Dans une demande déposée le 5 décembre dans le district sud de New York, American Airlines a demandé à recevoir toutes les notifications, y compris les rapports d'exploitation, les plans de réorganisation et les états de liquidation.

Cette demande est liée à un "accord spécifique à l'aéroport", a déclaré un porte-parole d'American Airlines.

Spirit n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Spirit a précédemment déclaré qu'elle envisageait toutes les options pour l'avenir de la compagnie aérienne.

"L'issue maximisant la valeur peut être une fusion ou une vente de la compagnie; Spirit travaille activement à l'exploration de toutes les opportunités potentielles. La compagnie est activement engagée dans des discussions avec un certain nombre de contreparties intéressées", a déclaré Spirit dans un document déposé auprès de la SEC en octobre.

Au début de l'année, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une demande d'American visant à renverser une décision judiciaire selon laquelle le partenariat abandonné de la compagnie avec JetBlue Airways JBLU.O dans le nord-est des États-Unis violait la loi fédérale sur la concurrence.

JetBlue s'est depuis associé à United Airlines UAL.O dans le cadre d'un partenariat qui permet aux voyageurs de réserver des vols sur les sites web des deux transporteurs.

En juin, Spirit Airlines a demandé à l'organisme américain des transports de rejeter la collaboration entre United et JetBlue, estimant qu'elle était anticoncurrentielle et qu'elle inciterait d'autres grands transporteurs à conclure des accords similaires.