American Airlines demande à la Cour suprême des États-Unis d'annuler la décision interdisant l'alliance avec JetBlue

(Ajoute des détails supplémentaires sur l'affaire aux paragraphes 3 à 12) par Nate Raymond et David Shepardson

American Airlines AAL.O a demandé à la Cour suprême des États-Unis de renverser une décision d'un tribunal inférieur qui avait conclu que son partenariat avec JetBlue Airways JBLU.O dans le nord-est des États-Unis, aujourd'hui mis au rancart, violait la loi concurrence fédérale.

Dans une requête rendue publique lundi, American Airlines a demandé aux juges de revoir une décision rendue en novembre par une cour d'appel fédérale basée à Boston, qui a confirmé la décision d'un juge de première instance bloquant la "Northeast Alliance" des compagnies aériennes, qui avait permis aux deux transporteurs de coordonner leurs vols et de mettre en commun leurs revenus.

La compagnie a fait valoir que l'co-entreprise avait pour but d'accroître la concurrence sur le marché entre toutes les compagnies aériennes et que la décision du tribunal inférieur, en invalidant l'alliance, "menaçait de faire des ravages sur les collaborations productives de toutes formes et de toutes tailles"

La décision de la première cour d'appel du circuit américain, basée à Boston, a été rendue dans le cadre d'une action en justice intentée en 2021 par le ministère américain de la justice et six États, sous l'administration démocrate de l'ancien président Joe Biden.

"L'Alliance du Nord-Est a été conçue pour accroître la concurrence et élargir les options offertes aux clients dans le Nord-Est, ce qu'elle a clairement fait pendant la période où elle a été autorisée à opérer", a déclaré la société dans un communiqué.

Le ministère de la Justice, désormais dirigé par le président républicain Donald Trump, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire; JetBlue non plus.

L'alliance a été annoncée en juillet 2020 et approuvée par le ministère américain des Transports quelques jours avant la fin de la première administration de Trump en janvier 2021.

Grâce à ce partenariat, American, la plus grande compagnie aérienne du pays, et JetBlue, la sixième, ont uni leurs forces pour les vols au départ et à destination de New York et de Boston, en coordonnant les horaires et en mettant en commun les recettes.

Le ministère de la justice a fait valoir que l'alliance nuirait aux consommateurs, car elle n'inciterait plus American à réduire ses prix pour attirer les clients de JetBlue, une compagnie rivale qui a toujours perturbé le marché et dont les tarifs sont souvent plus bas.

En mai 2023, le juge de district Leo Sorokin s'est rangé du côté du ministère de la justice ( ) et a estimé que l'alliance était contraire à la législation concurrence.

À la suite de la décision de Sorokin, JetBlue a mis fin à l'alliance, tout en cherchant en vain à renforcer ses efforts pour obtenir l'approbation de l'achat de Spirit Airlines

SAVE.N pour un montant de 3,8 milliards de dollars, aujourd'hui abandonné, que le ministère de la Justice a également contesté.

American Airlines a toutefois décidé de faire appel, affirmant que la décision l'empêcherait de conclure tout accord similaire à l'avenir, y compris avec JetBlue.