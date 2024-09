Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client American Airlines: création de 500 postes de maintenance information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - American Airlines annonce la création de près de 500 nouveaux postes de maintenance aéronautique dans ses sites de Charlotte (133 postes), Pittsburgh (44 postes) et Tulsa (321 postes).



Ces ajouts permettront à la compagnie d'effectuer davantage de travaux de maintenance lourde.



' American est ravie d'élargir notre équipe Technique avec davantage de postes de maintenance aéronautique bien rémunérés et qualifiés ', déclare Greg Emerson, Vice-président de la Maintenance de Base et des Installations.



Cette annonce fait suite à la création de plus de 300 emplois à Tulsa grâce à une subvention de 22 millions de dollars reçue en 2023.







Valeurs associées AMERICAN AIRLINE 11,11 USD NASDAQ +2,87%