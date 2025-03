American Airlines baisse ses prévisions 1T après un accident et une faible demande

La compagnie aérienne American Airlines a abaissé mardi ses prévisions pour le premier trimestre, expliquant que son activité avait été plus faible qu'anticipé du fait d'un accident mortel fin janvier et d'une "mollesse" aux Etats-Unis.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le groupe avait communiqué ses objectifs trimestriels lors de la publication de ses résultats annuels le 23 janvier.

Mais, depuis, "l'environnement a été plus faible qu'initialement attendu à cause des conséquences du vol 5342 et de la mollesse de la demande aux Etats-Unis dans le segment loisirs, surtout en mars", a indiqué la compagnie dans une déclaration au gendarme américain de la Bourse (SEC).

Le 29 janvier, une collision s'est produite entre un avion de la compagnie régionale PSA Airlines - filiale d'American - effectuant le vol 5342 et un hélicoptère militaire aux abords de l'aéroport Ronald-Reagan de la capitale fédérale Washington.

Les 67 personnes à bord des deux appareils, qui sont tombés dans les eaux gelées du fleuve Potomac, sont mortes.

Le groupe s'attend désormais à une stagnation de son chiffre d'affaires trimestriel alors qu'il prévoyait une hausse de 3% à 5% sur un an.

Sa perte nette par action à données comparables, valeur de référence pour les marchés, devrait être de 60 à 80 cents au lieu de 20 à 40 cents.

Le consensus des analystes de FactSet attendait une perte nette par action de 30 cents, avant la mise au point de mardi.

Vers 14H15 GMT, l'action American Airlines reculait de 3,40% à la Bourse de New York.

Sa concurrente Delta Air Lines avait également annoncé lundi soir une révision à la baisse de ses résultats pour le premier trimestre, mettant en avant la baisse de la confiance des consommateurs et une "mollesse" de la demande aux Etats-Unis. Son action chutait de 5,11%.