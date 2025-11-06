Ameren revoit à la hausse ses prévisions annuelles, car les centres de données stimulent la demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services publics Ameren Corp AEE.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre mercredi et a augmenté ses prévisions de bénéfice annuel, citant des tarifs plus élevés et une forte demande d'électricité.

Les entreprises de services publics américaines ont cherché à augmenter leurs tarifs alors que les réseaux électriques du pays sont confrontés à des conditions météorologiques extrêmes et à une demande croissante due à la construction rapide de centres de données.

La demande d'électricité des centres de données aux États-Unis devrait presque tripler au cours des trois prochaines années et consommer jusqu'à 12 % de l'électricité du pays, selon une étude soutenue par le ministère de l'Énergie.

Ameren a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice ajusté pour 2025 de 4,90 à 5,10 dollars par action, contre des prévisions antérieures de 4,85 à 5,05 dollars par action.

La société prévoit également un bénéfice de 5,25 à 5,45 dollars par action pour 2026, dont le point médian est supérieur aux estimations de 5,33 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société de services publics dessert 2,4 millions de clients en électricité et plus de 900 000 clients en gaz naturel dans une zone de 64 000 miles carrés par l'intermédiaire de ses filiales de services publics à tarifs réglementés Ameren Missouri et Ameren Illinois.

Au cours du troisième trimestre, les ventes d'électricité dans l'unité Ameren du Missouri ont augmenté de 3,5 % pour atteindre 9 563 kilowattheures, tandis que les ventes totales d'électricité dans l'Illinois ont augmenté de 1,3 %.

Cependant, le chiffre d'affaires de son segment gaz a diminué de 1,4 % pour atteindre 136 millions de dollars, contre 138 millions de dollars l'année précédente.

La société basée à St. Louis, dans le Missouri, a déclaré un bénéfice de 2,17 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 2,11 dollars par action.