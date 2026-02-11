Ameren dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des tarifs de l'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services publics Ameren Corp AEE.N a battu de peu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, aidée par des tarifs d'électricité plus élevés et des ventes au détail plus importantes dans son unité du Missouri, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 3 % dans les échanges prolongés.

Les compagnies d'électricité cherchent à répercuter les coûts de modernisation du réseau sur les clients en augmentant les tarifs de l'électricité, alors que les conditions météorologiques extrêmes et la demande croissante liée à l'électrification de l'industrie et à l'expansion des centres de données exercent une pression sur les réseaux électriques du pays.

La consommation d'électricité aux États-Unis a atteint un niveau record en 2025 et devrait continuer à augmenter cette année , sous l'effet de l'expansion de l'IA et de la transition des foyers et des entreprises des combustibles fossiles vers le chauffage et les véhicules électriques.

L'entreprise a également réaffirmé sa prévision de bénéfice pour 2026 de 5,25 à 5,45 dollars par action.

Ameren Missouri, son segment le plus important en termes de bénéfices, a déclaré des ventes d'électricité de 8 405 millions de kilowattheures, contre 7 806 millions l'année dernière.

L'entreprise a également déclaré un chiffre d'affaires de 1,78 milliard de dollars au quatrième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 1,67 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les revenus de son segment gazier ont augmenté à 337 millions de dollars, contre 321 millions de dollars l'année précédente.

La société basée à St. Louis, dans le Missouri, a déclaré un bénéfice de 78 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant de peu les estimations des analystes, de 77 cents par action.

L'entreprise dessert 2,5 millions de clients en électricité et plus de 900 000 clients en gaz naturel dans une zone de 64 000 miles carrés par l'intermédiaire de ses filiales Ameren Missouri et Ameren Illinois, des entreprises de services publics à tarifs réglementés.