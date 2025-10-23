Amerant Bancorp plonge un jour après avoir retardé la publication de ses résultats pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 octobre - ** Les actions de la banque régionale Amerant Bancorp AMTB.N chutent de 1 % à 17,54 $ ** AMTB a reporté mercredi après-midi la publication de ses résultats du 3ème trimestre à la semaine prochaine, expliquant que le retard permettrait à la banque de "compléter son processus de révision habituel et ses procédures de clôture de fin de trimestre"

** L'action a clôturé en baisse de 3,4 % à 17,71 $ mercredi

** La maison de courtage Piper Sandler déclare qu'il s'agit d'un "développement quelque peu préoccupant" et qu'il est susceptible de provoquer des spéculations sur le marché

** "Compte tenu de l'historique récent de la banque en matière de crédit, il est difficile de ne pas être préoccupé", déclare Piper Sandler, ajoutant que les investisseurs pourraient spéculer sur une annonce de vente potentielle ou sur un problème de crédit.

** La transaction pourrait être volatile au cours de la semaine prochaine en raison de l'annonce - courtage

** Deux courtiers sur quatre évaluent l'action à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; PT médian de 24 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action AMTB a baissé de 21% depuis le début de l'année