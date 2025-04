Amélioration inattendue du climat des affaires en avril en Allemagne

(AOF) - L'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 86,9 en avril en Allemagne, à comparer avec un consensus de 85,1 et 86,7 en mars. Si les entreprises sont plus positives quant à leur situation actuelle, leurs anticipations sont plus sombres. L'incertitude des entreprises manufacturières s'est ainsi particulièrement accrue. Pour l'institut de recherche économique, l'économie allemande se prépare à des turbulences. A ce propos, le gouvernement allemand anticipe désormais une stagnation de l'économie du pays cette année contre une expansion de 0,3% auparavant.

" L'économie allemande est à nouveau confrontée à des défis majeurs en raison de la politique commerciale imprévisible des États-Unis ", a déclaré le ministre de l'économie, Robert Habeckt. " Compte tenu de l'intégration étroite de l'économie allemande dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et de son degré élevé d'ouverture au commerce extérieur, le nouveau protectionnisme américain pourrait avoir des effets directs et indirects significatifs sur notre croissance économique ", a-t-il ajouté.