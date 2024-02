(AOF) - Amélie Verdier est nommée directrice générale des Finances publiques et prendra ses fonctions le 4 mars. Bercy précise dans son communiqué qu’elle succède à Jérôme Fournel, nommé directeur de cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie. Ancienne élève de l’Ena (promotion Léopold Sedar Senghor comme Emmanuel Macron), inspectrice des finances, Amélie Verdier est depuis 2021 directrice générale de l’agence régionale de santé Île-de-France. De 2012 à 2014, elle a été successivement directrice de cabinet de Jérôme Cahuzac puis de Bernard Cazeneuve, ministres délégués chargés du Budget.

