AMD vise un bénéfice par action supérieur à 20 dollars

(AOF) - A l'occasion de sa journée investisseurs, AMD a indiqué anticiper un bénéfice par action ajusté de plus de 20 dollars dans les 3 à 5 prochaines années, contre 3,31 dollars en 2024. Le fabricant de microprocesseurs anticipe par ailleurs une marge opérationnelle ajustée supérieure à 35% à cet horizon. Pour y parvenir, le groupe anticipe une croissance annuelle moyenne de plus de 35% pour ses revenus. AMD bénéficiera du dynamisme de son activité de produits pour les centres de données, dont la progression annuelle devrait dépasser 60%.

Selon AMD, les centres de données représenteront un marché de 1000 milliards de dollars à horizon 2030, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de plus de 40% par rapport à 2025. Le groupe technologique avait dévoilé un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec OpenAI, début octobre.

"AMD entre dans une nouvelle ère de croissance alimentée par nos feuilles de route technologiques de pointe et l'accélération de la dynamique de l'IA ", a déclaré Lisa Su, PDG d'AMD. "Grâce à son portefeuille complet de produits et à ses partenariats stratégiques toujours plus solides, AMD occupe une position unique pour mener la prochaine génération de calcul haute performance et d'IA".

