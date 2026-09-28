AMD va racheter World Labs, la société de Fei-Fei Li, dans le cadre d'une opération de 8,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'opération tout au long de l'article)

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la start-up World Labs de Fei-Fei Li, dans le cadre d'une transaction évaluée à 8,2 milliards de dollars.

Basée à San Francisco, World Labs, qui a levé 1 milliard de dollars lors d'un tour de table en début d'année, développe des modèles d'intelligence spatiale.

L'intelligence spatiale, une approche novatrice de l'IA, désigne la capacité à comprendre le fonctionnement du monde en 3D, plutôt que de s'appuyer sur des données en 2D telles que des images plates ou du texte.

Fei-Fei Li rejoindra AMD en tant que vice-présidente exécutive et directrice scientifique. Elle sera placée sous la responsabilité de Lisa Su.

La transaction devrait être finalisée d’ici fin 2026.