 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AMD surpasse les prévisions grâce à une croissance de 34% portée par l'IA
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 22:45

Le géant des semi-conducteurs Advanced Micro Devices (AMD) a publié des résultats pour le quatrième trimestre dépassant les attentes des analystes, avec un chiffre d'affaires de 10,27 milliards de dollars. Portée par une hausse annuelle de 34%, l'entreprise a vu son bénéfice net s'envoler à 1,51 milliard de dollars, contre 482 millions l'année précédente. Malgré ces performances solides et des prévisions ambitieuses pour le trimestre à venir, le titre a toutefois enregistré une baisse d'environ 6% lors des échanges après-bourse.

Cette dynamique est largement soutenue par le segment des centres de données, dont les ventes ont progressé de 39% pour atteindre 5,4 milliards de dollars. AMD profite de l'adoption croissante de ses processeurs graphiques dédiés à l'intelligence artificielle par des clients majeurs tels qu'OpenAI et Oracle. L'entreprise prévoit de renforcer sa position sur ce marché, actuellement dominé par Nvidia, avec le lancement futur de son système Helios, tout en continuant à gagner des parts de marché face à Intel dans le secteur des PC portables.

Par ailleurs, AMD parvient à naviguer dans un contexte géopolitique complexe lié aux restrictions d'exportation vers la Chine. La société a ainsi déclaré avoir généré 390 millions de dollars de revenus sur le marché chinois grâce à ses puces Instinct MI308 au cours du dernier trimestre. Tandis que les segments client et gaming affichent une santé robuste avec une hausse de 37%, la division des systèmes embarqués montre une progression plus modérée de 3%, stabilisant ainsi la structure globale des revenus du groupe.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
242,2800 USD NASDAQ -1,62%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank