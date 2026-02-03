AMD surpasse les prévisions grâce à une croissance de 34% portée par l'IA
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 22:45
Cette dynamique est largement soutenue par le segment des centres de données, dont les ventes ont progressé de 39% pour atteindre 5,4 milliards de dollars. AMD profite de l'adoption croissante de ses processeurs graphiques dédiés à l'intelligence artificielle par des clients majeurs tels qu'OpenAI et Oracle. L'entreprise prévoit de renforcer sa position sur ce marché, actuellement dominé par Nvidia, avec le lancement futur de son système Helios, tout en continuant à gagner des parts de marché face à Intel dans le secteur des PC portables.
Par ailleurs, AMD parvient à naviguer dans un contexte géopolitique complexe lié aux restrictions d'exportation vers la Chine. La société a ainsi déclaré avoir généré 390 millions de dollars de revenus sur le marché chinois grâce à ses puces Instinct MI308 au cours du dernier trimestre. Tandis que les segments client et gaming affichent une santé robuste avec une hausse de 37%, la division des systèmes embarqués montre une progression plus modérée de 3%, stabilisant ainsi la structure globale des revenus du groupe.
Valeurs associées
|242,2800 USD
|NASDAQ
|-1,62%
