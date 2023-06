Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD: soutenu par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 15:58









(CercleFinance.com) - AMD (Advanced Micro Devices) s'adjuge près de 3% en début de séance à Wall Street, aidé par des propos favorables de Wedbush qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du fabricant de puces et remonte son objectif de cours de 95 à 145 dollars.



Selon le broker, le groupe s'est imposé comme le concurrent le plus proche de Nvidia dans le domaine des microprocesseurs pour l'intelligence artificielle. 'Nous continuons de croire qu'AMD prendra des parts sur le marché des CPU pour datacenters', juge-t-il en outre.





