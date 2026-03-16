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AMD s'allie à Celestica pour développer sa plateforme "Helios"
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 15:07

AMD annonce une collaboration stratégique avec Celestica pour lancer sur le marché la nouvelle plateforme d'IA à l'échelle de rack "Helios", en associant le leadership du premier en informatique haute performance et IA avec l'expertise du second dans les technologies avancées de commutateurs réseau.

Au lancement, Celestica entreprendra la R&D, la conception et la fabrication de commutateurs réseau à grande échelle dans l'architecture d'IA à l'échelle rack AMD "Helios", basée sur le format Open Compute Project (OCP), Open-Rack-Wide (ORW).

Les commutateurs de mise à l'échelle utiliseront un silicium réseau avancé pour permettre l'interconnexion à haute vitesse des GPU AMD Instinct MI450 de nouvelle génération, permettant ainsi un calcul de pointe, optimisé pour les clusters d'IA à grande échelle.

Conformément à la conception basée sur des standards ouverts de la plateforme "Helios", les commutateurs réseau utiliseront l'architecture Ultra Accelerator Link over Ethernet (UALoE) pour une connectivité à grande échelle.

AMD "Helios" sera disponible pour les clients fin 2026. Les 2 groupes collaborent pour soutenir son déploiement dans le cloud, les entreprises et les environnements de recherche, contribuant ainsi à répondre à un besoin croissant.

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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
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