AMD s'allie à Celestica pour développer sa plateforme "Helios"
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 15:07
Au lancement, Celestica entreprendra la R&D, la conception et la fabrication de commutateurs réseau à grande échelle dans l'architecture d'IA à l'échelle rack AMD "Helios", basée sur le format Open Compute Project (OCP), Open-Rack-Wide (ORW).
Les commutateurs de mise à l'échelle utiliseront un silicium réseau avancé pour permettre l'interconnexion à haute vitesse des GPU AMD Instinct MI450 de nouvelle génération, permettant ainsi un calcul de pointe, optimisé pour les clusters d'IA à grande échelle.
Conformément à la conception basée sur des standards ouverts de la plateforme "Helios", les commutateurs réseau utiliseront l'architecture Ultra Accelerator Link over Ethernet (UALoE) pour une connectivité à grande échelle.
AMD "Helios" sera disponible pour les clients fin 2026. Les 2 groupes collaborent pour soutenir son déploiement dans le cloud, les entreprises et les environnements de recherche, contribuant ainsi à répondre à un besoin croissant.
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