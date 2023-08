Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD: repli de 45% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - AMD (Advanced Micro Devices) a publié mardi soir, au titre du deuxième trimestre 2023, un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 45% à 58 cents et une marge brute ajustée en baisse de quatre points à 50%, pour des revenus en diminution de 18% à 5,36 milliards.



'Nos engagements en matière d'IA ont été multipliés par plus de sept au cours du trimestre, plusieurs clients ayant lancé ou élargi des programmes prenant en charge les futurs déploiements d'accélérateurs Instinct à grande échelle', met en avant la PDG Lisa Su.



Pour le troisième trimestre 2023, le fabricant de semiconducteurs s'attend à ce que son chiffre d'affaires soit d'environ 5,7 milliards de dollars, à plus ou moins 300 millions, et table sur une marge brute non-GAAP de l'ordre de 51%.





