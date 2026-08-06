AMD renforce son engagement dans le domaine de l'inférence IA grâce à l'accord conclu avec Taalas, alors que la course aux puces s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations; modification du code de référencement utilisé par les médias, qui passe de "AMD-M&A/TAALAS" à "TALLAS-M&A/AMD")

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé jeudi qu'elle allait racheter la start-up spécialisée dans les puces Taalas pour un montant non divulgué, renforçant ainsi ses capacités technologiques tout en s'implantant sur le marché en pleine expansion des charges de travail d'inférence IA.

Basée à Toronto, Taalas développe des puces spécialisées conçues pour réduire les goulots d’étranglement en matière de calcul et de mémoire dans l’inférence IA, c’est-à-dire le processus consistant à exécuter des modèles d’IA entraînés afin de générer des réponses ou des prédictions.

Les puces d’inférence spécialisées sont devenues une priorité pour les fabricants de semi-conducteurs, alors que l’IA passe de la phase d’entraînement à un déploiement en temps réel et à grande échelle, et que les entreprises se livrent à une course effrénée pour réduire leurs coûts de calcul.

Son grand concurrent, Nvidia NVDA.O , a dévoilé en mars un nouveau processeur central et un système d’IA s’appuyant sur la technologie de Groq, une start-up spécialisée dans l’inférence.

AMD prévoit d’intégrer la technologie de Taalas dans sa feuille de route des accélérateurs et de développer des solutions au niveau du système à l’aide des processeurs graphiques (GPU) AMD Instinct.

"AMD met en place une plateforme d’IA complète qui offre aux clients la flexibilité nécessaire pour déployer les solutions de calcul adaptées à chaque charge de travail d’IA", a déclaré Vamsi Boppana, vice-président senior du groupe Intelligence artificielle d’AMD, dans un communiqué.

"L’équipe technique et d’ingénierie de Taalas renforce le portefeuille IA d’AMD en offrant des performances et une efficacité d’inférence différenciées", a ajouté M. Boppana.

Fondée en 2023, Taalas avait levé 169 millions de dollars (XX millions d'euros) en février afin de soutenir le développement de puces optimisées pour les modèles d’IA, portant son financement total à environ 219 millions de dollars (XX millions d'euros).

AMD renforce son activité dans le domaine de l’IA grâce à une série d’acquisitions. En novembre, la société a annoncé avoir racheté MK1, une start-up spécialisée dans les logiciels d’IA et plus particulièrement dans l’inférence à haute vitesse.

En juin, l’entreprise a racheté MEXT afin d’élargir son portefeuille d’IA, puis a intégré FastFlowLM à son groupe dédié à l’intelligence artificielle en juillet.