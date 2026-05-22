AMD renforce ses capacités de production à Taïwan alors que le marché mondial des processeurs se resserre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et des détails tout au long du texte) par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard

Advanced Micro Devices AMD.O collabore avec des partenaires taïwanais pour augmenter sa capacité de production, alors qu'une demande plus forte que prévu met le marché mondial des processeurs sous pression , a déclaré vendredi la directrice générale Lisa Su.

S'exprimant à Taipei après une visite en Chine, Mme Su a déclaré avoir rencontré les plus gros clients d'AMD en Chine et dans le monde, et s'être rendue à Taïwan pour s'assurer que la capacité d'approvisionnement puisse soutenir une augmentation significative de la production de processeurs (CPU) .

Taïwan joue un rôle central dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en IA pour des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O , et sa position est consolidée par le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, TSMC 2330.TW , un fournisseur majeur d'AMD.

"La demande globale sur le marché des processeurs a été nettement plus forte que ce que nous avions tous prévu il y a un an", a déclaré Mme Su. "Je dirais que le marché des processeurs est tendu."

Elle a ajouté qu'AMD augmentait rapidement ses capacités de production et s'attendait à une hausse de l'offre chaque trimestre cette année, avec une augmentation significative prévue pour 2027 et au-delà.

La croissance est tirée par l’inférence IA et l’IA agentique, a déclaré Mme Su.

Les processeurs occupent désormais le devant de la scène, les entreprises et les acteurs du secteur se tournent vers l’IA agentique – des systèmes exécutant des fonctions autonomes –, élargissant ainsi la demande au-delà des processeurs graphiques (GPU) utilisés pour entraîner de grands modèles.

Mme Su a rencontré lundi à Pékin le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, qui a déclaré que la Chine encourageait les entreprises, dont AMD, à "saisir les opportunités offertes par le développement de la Chine et à approfondir une coopération mutuellement bénéfique".

La Chine représente environ 20 % du chiffre d’affaires d’AMD, a déclaré Mme Su, ajoutant que le pays restait un marché très important pour le concepteur américain de puces.

"Franchement, si l’on considère la taille du marché et celle de notre portefeuille, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos clients chinois", a-t-elle déclaré.

Elle a précisé qu'AMD continuerait à travailler en étroite collaboration avec ses clients chinois tout en se conformant aux contrôles à l'exportation américains qui restreignent les expéditions de certaines de ses puces IA haut de gamme .

ÉCOSYSTÈME DE TAÏWAN

AMD a annoncé jeudi qu'elle investirait plus de 10 milliards de dollars dans le secteur de l'IA à Taïwan afin d'approfondir ses partenariats stratégiques et d'étendre sa capacité de fabrication et d'assemblage de puces IA de pointe.

Mme Su a précisé que cet investissement se concentrerait sur les technologies d'encapsulation avancées, les substrats et la fabrication de systèmes à l'échelle des racks.

"Étant donné que le délai de mise en œuvre de certains de ces investissements est assez long, ils doivent acquérir des terrains, des bâtiments et des capacités de fabrication pour y parvenir", a-t-elle ajouté.

Elle a précisé qu'AMD co-investissait avec des partenaires afin de garantir une capacité suffisante pour son expansion en 2026 et au-delà, y compris jusqu'en 2029.

Le concepteur américain de puces a déclaré qu’il travaillait avec des partenaires taïwanais, notamment ASE 3711.TW , sa filiale SPIL, PTI 6239.TW , Wiwynn 6669.TW , Wistron

3231.TW , Inventec 2356.TW , Unimicron 3037.TW , AIC

3693.TW , Nan Ya PCB 8046.TW et Kinsus 3189.TW .

AMD a également annoncé jeudi avoir commencé à augmenter la production de ses processeurs Venice en utilisant la technologie de fabrication en 2 nanomètres de TSMC.

"En réalité, nous avons fait deux paris. Le premier était un pari sur TSMC, et je pense que cela s'est avéré être un excellent choix pour nous", a déclaré Mme Su.

Elle a expliqué que le deuxième pari majeur d’AMD était que la technologie des semi-conducteurs, de plus en plus complexe, nécessiterait de diviser les puces en éléments plus petits et de les intégrer à l’aide de technologies d’encapsulation avancées, une approche désormais largement adoptée dans l’industrie des semi-conducteurs.