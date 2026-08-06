AMD rachète Taalas, une entreprise spécialisée dans l'inférence IA

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Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé jeudi avoir racheté Taalas, une entreprise spécialisée dans les puces d'inférence IA.