AMD rachète la start-up de la pionnière de l'IA Fei-Fei Li pour 8,2 milliards de dollars

Le fabricant américain de puces AMD a annoncé lundi le rachat pour 8,2 milliards de dollars de World Labs, start-up d'intelligence artificielle (IA) fondée par la chercheuse de renom Fei-Fei Li, qui va devenir directrice scientifique du groupe.

World Labs, qui compte environ 70 salariés, conçoit des programmes d'IA capables de générer des mondes virtuels en trois dimensions à partir d'un texte ou d'une photo. Ces environnements jouent un rôle clé, entre autres, pour l'entraînement des robots.

Ce rachat intervient moins d'un mois après l'annonce par Nvidia, numéro un mondial des puces pour l'IA devant AMD, de l'acquisition pour 12,9 milliards de dollars de Hugging Face, plateforme de modèles d'IA en libre accès.

"Nous rachetons World Labs pour avoir accès aux talents de premier plan que Fei-Fei a réunis", a expliqué la patronne d'AMD, Lisa Su, sur Bloomberg TV.

Ces chercheurs doivent aider AMD à adapter ses futures puces aux besoins des prochains programmes d'IA, selon le groupe.

Professeure à l'université Stanford, Fei-Fei Li est surnommée la "marraine de l'IA" aux États-Unis. Née à Pékin en 1976, elle a créé la base de données d'images ImageNet, qui a contribué à des avancées majeures de l'IA.

De 2017 à 2018, elle a été vice-présidente de Google, chargée de l'IA dans sa division d'informatique à distance (cloud). Elle figurait avec Lisa Su parmi les huit "architectes de l'IA" désignés personnalités de l'année 2025 par le magazine américain Time.

Fondée en 2024, World Labs avait levé 1 milliard de dollars en février, notamment auprès d'AMD et de son concurrent Nvidia. La transaction, financée entièrement en actions, doit être finalisée d'ici fin 2026.