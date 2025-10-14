AMD progresse grâce à un partenariat avec Oracle dans le domaine des puces d'IA

14 octobre - ** Les actions d'Advanced Micro Devices

AMD.O augmentent de 3 % à 222,68 $ avant la mise sur le marché

** AMD et ORCL annoncent un partenariat pour le déploiement initial de 50 000 GPU MI450 d'AMD à partir du troisième trimestre 2026 et l'extension du déploiement en 2027 et au-delà

** La semaine dernière, AMD a annoncé qu'elle fournira des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel qui devrait générer des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels

** Les actions d'Oracle ORCL.N chutent de 1,32 % à 303,95 $ avant la mise sur le marché

** La note moyenne des analystes sur AMD est d'acheter, leur PT médian est de 239,44 $

** La note moyenne des analystes sur ORCL est d'acheter, leur PT médian est de 350 $

** Jusqu'à la dernière clôture, AMD a progressé de 80 % depuis le début de l'année, ORCL de 85 % depuis le début de l'année