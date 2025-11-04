AMD prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 4, de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

Advanced Micro Devices AMD.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations du marché mardi, pariant sur les expansions de plusieurs milliards de dollars de l'infrastructure des centres de données pour stimuler la demande de ses puces d'intelligence artificielle.

La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 9,6 milliards de dollars pour le trimestre, plus ou moins 300 millions de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 9,15 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

AMD a bénéficié de nombreux investissements importants dans le matériel d'IA aux côtés de partenaires allant de la société mère de ChatGPT, OpenAI, au ministère américain de l'énergie, Wall Street pariant fortement sur le potentiel des dépenses incessantes en matière de processeurs avancés.

Les actions de la société ont augmenté de 1,5 % dans des échanges prolongés et agités.

AMD a annoncé un chiffre d'affaires de 9,25 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 8,74 milliards de dollars par les analystes.

La valeur de ses actions a plus que doublé cette année, les gains d'AMD dépassant ceux du leader du marché Nvidia NVDA.O , même si l'évaluation du marché de son plus grand rival a franchi la barre des 5 000 milliards de dollars .

Les craintes d'une bulle de l'IA se sont récemment propagées à Wall Street et les résultats d'AMD sont suivis de près. Le mois dernier, AMD a déclaré qu'elle fournirait des puces d'IA à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel qui lui rapporterait des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et donnerait à la startup l'option d'acheter jusqu'à environ 10 % du fabricant de puces.

L'accord porte sur le déploiement de centaines de milliers d'unités de traitement graphique d'AMD (GPU), ce qui équivaut à peu près aux besoins énergétiques de 5 millions de foyers américains, ou à environ trois fois la quantité d'énergie produite par le barrage Hoover.

Cette situation a suscité l'optimisme quant à la position d'AMD dans la course incessante à la construction des puces d'intelligence artificielle les plus rapides et les plus largement adoptées.

Toutefois, les analystes estiment que la domination de Nvidia sur le secteur lucratif des GPU et sa part dominante de ce marché sont encore largement assurées, même si AMD se bat pour obtenir une plus grande part du gâteau des puces d'IA.