AMD prévoit des ventes plus faibles au premier trimestre et ses actions chutent en raison des comparaisons avec Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

AMD prévoit un chiffre d'affaires de 9,8 milliards de dollars au premier trimestre, avec une baisse séquentielle de 5 %

*

Les ventes de puces d'IA à la Chine sont incluses dans les prévisions, ce qui augmente le chiffre d'affaires

*

Les analystes s'inquiètent de la concentration de la clientèle et du débauchage potentiel par Nvidia

(Article remanié et enrichi de commentaires d'analystes) par Arsheeya Bajwa et Stephen Nellis

Advanced Micro Devices AMD.O a prévu mardi une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, soulevant des inquiétudes quant à sa capacité à concurrencer efficacement Nvidia NVDA.O sur le marché en plein essor de l'intelligence artificielle et faisant chuter ses actions de 8 % dans les échanges d'après séance.

La prédiction terne vient malgré un coup de pouce inattendu des ventes de certaines puces d'intelligence artificielle à la Chine, qui ont commencé au dernier trimestre après que l'administration Trump a approuvé une licence pour les commandes qu'AMD a reçues au début de 2025.

Sans ces ventes à la Chine, qui ont généré 390 millions de dollars, le segment des centres de données d'AMD n'aurait pas atteint les estimations pour le quatrième trimestre.

AMD a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires d'environ 9,8 milliards de dollars ce trimestre, plus ou moins 300 millions de dollars. Ce chiffre est inférieur aux 10,27 milliards de dollars du quatrième trimestre, en hausse de 34 % par rapport à l'année précédente et supérieur aux estimations du LSEG, qui tablait sur 9,67 milliards de dollars.

AMD FAIT PÂLE FIGURE FACE À NVIDIA

Bien qu'AMD soit considéré comme l'un des rares concurrents capables de défier sérieusement Nvidia NVDA.O , les investisseurs ont noté le contraste frappant entre les performances des deux sociétés. AMD prévoit une marge brute ajustée de 55 % pour ce trimestre. Nvidia a déclaré qu'elle s'attendait à une marge brute ajustée de l'ordre de 70 % au cours de son exercice 2027.

"Les attentes de trimestres exceptionnels pour les entreprises de matériel liées à l'IA ont faussé les attentes du marché", a déclaré Bob O'Donnell, président de TECHnalysis Research.

Les prévisions pour le premier trimestre en cours incluent 100 millions de dollars de ventes en Chine, où la situation reste "dynamique", a déclaré Lisa Su, directeur général d'AMD, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Le gouvernement américain a imposé des restrictions sur les exportations de puces avancées vers la Chine, mais AMD a reçu des licences pour vendre des versions modifiées de sa série MI300 de puces d'intelligence artificielle dans ce pays. Sa puce MI308 est en concurrence avec la puce H20 de Nvidia en Chine.

VENTES D'OPENAI

AMD a accéléré le lancement de ses produits et se lance dans la vente de systèmes d'IA complets afin de mieux concurrencer Nvidia, qui propose désormais des systèmes "à l'échelle du rack" combinant des GPU, des CPU et des équipements de réseau.

L'année dernière, elle a conclu un accord pluriannuel pour fournir des puces d'IA à OpenAI, propriétaire de ChatGPT, ce qui lui rapporterait des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et lui donnerait la possibilité d'acheter jusqu'à environ 10 % du fabricant de puces.

Lisa Su a réaffirmé mardi que l'entreprise s'attendait à ce que les ventes d'un nouveau serveur d'IA phare à OpenAI et à d'autres augmentent rapidement au cours du second semestre de cette année, affirmant qu'une pénurie mondiale de puces mémoire ne ralentirait pas ses projets.

"Je ne pense pas que nous serons limités par l'offre en ce qui concerne la montée en puissance que nous mettons en place", a déclaré Lisa Su.

AU-DELÀ DE L'OPENAI

Alors que les grandes entreprises technologiques et les gouvernements du monde entier redoublent d'efforts pour investir dans le matériel d'IA, les actions de la société AMD, basée à Santa Clara, en Californie, ont doublé depuis le début de l'année 2025, surpassant la hausse de 60 % de l'indice des puces plus large .SOX .

Mais les analystes craignent que le succès d'AMD reste lié à une poignée de clients que des rivaux tels que Nvidia pourraient essayer de débaucher. Reuters a rapporté cette semaine que Nvidia a fait un geste de 20 milliards de dollars pour embaucher la plupart des fondateurs de la startup Groq après qu'OpenAI ait tenu des discussions sur la fourniture de puces avec la startup.

"La croissance semble concentrée dans les grands déploiements et les régions spécifiques, et les livraisons en Chine sont suffisamment importantes pour influencer un trimestre", a déclaré Gadjo Sevilla, analyste chez eMarketer.

Le chiffre d'affaires du segment clé des centres de données d'AMD a augmenté de 39 % pour atteindre 5,38 milliards de dollars au quatrième trimestre. Mais si l'on exclut les ventes du MI308, qui est une puce pour centres de données, ce chiffre d'affaires aurait été de 4,99 milliards de dollars, en dessous des estimations de 5,07 milliards de dollars.