AMD prêt à garantir 300 millions de dollars pour soutenir Crusoe dans l'IA
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 21:26
D'après des sources proches du dossier, AMD s'engagerait à relouer ses propres puces auprès de Crusoe si la jeune entreprise ne parvenait pas à attirer suffisamment de clients, notamment parmi les développeurs d'IA. Le prêt serait adossé aux puces et aux équipements associés, et la garantie d'AMD aurait permis d'obtenir un taux d'intérêt d'environ 6%, inférieur à celui envisagé sans ce soutien. Crusoe installe actuellement des puces AMD dans un centre de données en construction dans l'Ohio par le promoteur canadien 5C, soutenu par Brookfield.
Fondée en 2018 dans les cryptomonnaies, Crusoe s'est repositionnée sur les infrastructures d'IA et fait partie des "néoclouds" spécialisés dans les services adaptés aux entreprises du secteur. Son directeur général, Chase Lochmiller, avait indiqué prévoir l'achat de 400 millions de dollars de nouvelles puces AMD. Nvidia, principal rival d'AMD, multiplie de son côté les accords et investissements auprès de start-up, suscitant à Wall Street des interrogations sur des montages financiers circulaires et sur un possible emballement autour de l'IA.
Valeurs associées
|203,3100 USD
|NASDAQ
|+1,59%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi, quelque peu déçue des prévisions financières du géant des hypermarchés Walmart et crispée par les tensions persistantes entre les Etats-Unis et l'Iran. Le Dow Jones a perdu 0,54%, l'indice Nasdaq a reculé de ... Lire la suite
-
L'Assemblée nationale du Venezuela va débattre à nouveau jeudi de la loi d'amnistie qui doit permettre la libération des détenus politiques au Venezuela, moins de deux mois après la capture du président Nicolas Maduro le 3 janvier lors d'une spectaculaire opération ... Lire la suite
-
L'ex-prince Andrew a été arrêté et placé des heures durant en garde à vue jeudi, à la suite d'allégations de "manquement dans l'exercice de fonctions officielles" liées à l'affaire Epstein, du jamais vu dans l'histoire moderne de la monarchie britannique. Le prince ... Lire la suite
-
La Nasa procède jeudi à un nouveau grand test de sa fusée lunaire SLS afin de déterminer si elle est prête pour le lancement de la mission Artémis 2 au cours de laquelle des astronautes voleront autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans. Cette répétition ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer