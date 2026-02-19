 Aller au contenu principal
AMD prêt à garantir 300 millions de dollars pour soutenir Crusoe dans l'IA
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 21:26

Advanced Micro Devices (AMD) s'apprête à garantir un prêt de 300 millions de dollars accordé à la start-up de cloud Crusoe afin de financer l'achat et le déploiement de ses puces d'intelligence artificielle, selon The Information. L'opération, structurée avec Goldman Sachs, illustre la concurrence accrue entre fabricants de semi-conducteurs pour soutenir l'essor des infrastructures dédiées à l'IA.

D'après des sources proches du dossier, AMD s'engagerait à relouer ses propres puces auprès de Crusoe si la jeune entreprise ne parvenait pas à attirer suffisamment de clients, notamment parmi les développeurs d'IA. Le prêt serait adossé aux puces et aux équipements associés, et la garantie d'AMD aurait permis d'obtenir un taux d'intérêt d'environ 6%, inférieur à celui envisagé sans ce soutien. Crusoe installe actuellement des puces AMD dans un centre de données en construction dans l'Ohio par le promoteur canadien 5C, soutenu par Brookfield.

Fondée en 2018 dans les cryptomonnaies, Crusoe s'est repositionnée sur les infrastructures d'IA et fait partie des "néoclouds" spécialisés dans les services adaptés aux entreprises du secteur. Son directeur général, Chase Lochmiller, avait indiqué prévoir l'achat de 400 millions de dollars de nouvelles puces AMD. Nvidia, principal rival d'AMD, multiplie de son côté les accords et investissements auprès de start-up, suscitant à Wall Street des interrogations sur des montages financiers circulaires et sur un possible emballement autour de l'IA.

