AMD, Netflix, Novavax... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - AMD

AMD a conclu un accord définitif pour vendre l'activité de fabrication d'infrastructures de centres de données de ZT Systems à Sanmina pour 3 milliards de dollars en espèces et en actions, y compris un paiement conditionnel pouvant atteindre 450 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée vers la fin de l'année 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

Blackstone

Blackstone Infrastructure va acheter le fournisseur américain d'électricité, TXNM Energy, pour une valeur d'entreprise totale de 11,5 milliards de dollars, y compris la dette nette (à l'exclusion de la dette de titrisation) et les actions privilégiées. Le gestionnaire d'actifs alternatifs propose 61,25 dollars en numéraire par action, ce qui représente une prime de 15,8% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Netflix

Netflix évolue en retrait de 2% en avant-Bourse après avoir subi une dégradation de recommandation de JP Morgan qui est passé de Surpondérer à Neutre sur le titre. "Il n y a pas de changement dans notre opinion haussière à long terme sur la position de Netflix mais à plus court terme, nous pensons que le rapport risque/récompense des actions est en train de devenir plus équilibré", considère la banque américaine. L'action est sur ses plus hauts historiques.

Novavax

La Food & Drug Administration a approuvé la demande d'autorisation de mise sur le marché de Nuvaxovid de Novavax. Ce dernier est destiné à l'immunisation active contre la maladie à coronavirus 2019 causée par le syndrome respiratoire aigu sévère chez les adultes de 65 ans et plus et les personnes âgées de 12 à 64 ans présentant au moins une affection sous-jacente les exposant à un risque élevé de complications graves de la Covid-19 (comme par exemple l'asthme, un cancer, le diabète…).

Regeneron

Regeneron Pharmaceutical a été désigné adjudicataire de la vente aux enchères de la quasi-totalité des actifs de 23andMe Holding Co, une société leader dans le domaine de la génétique humaine et des biotechnologies. Dans le détail, Regeneron prévoit l'acquisition des activités Personal Genome Service, Total Healt et Research Services, ainsi que la Biobank et les actifs associés, pour un montant total de 256 millions de dollars.

Verizon

Le Bureau de la concurrence dans le secteur des communications filaires de la Commission fédérale des communications (FCC) a annoncé qu'il approuvait l'acquisition de Frontier Communications (FYBR) par Verizon pour 20 milliards de dollars. Le géant américain des télécommunications va désormais pouvoir moderniser le réseau existant de Frontier dans 25 États grâce à la mise en place d'un nouveau réseau de fibre optique qui remplacera les anciens réseaux en cuivre.