AMD: lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions









(CercleFinance.com) - AMD a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant de six milliards de dollars.



Dans un communiqué, le fabricant de processeurs précise que cette enveloppe va venir s'ajouter aux quelque quatre milliards de dollars provenant d'un précédent plan, soit un total de l'ordre de dix milliards de dollars.



Ce rachat 'traduit la confiance du conseil d'administration dans l'évolution stratégique de l'entreprise, dans ses perspectives de croissance et dans sa capacité à générer un solide flux de trésorerie disponible', a déclaré sa directrice générale, Lisa Su.



AMD souligne que le calendrier et le montant des rachats seront déterminés en fonction des conditions de marché, sans date limite de clôture.



A la Bourse de New York, le titre grimpait de plus de 6% dans le sillage des ces annonces, signant la deuxième plus forte de l'indice S&P 500, bénéficiant également du méga-projet de dix milliards de dollars conclu hier dans l'IA en Arabie Saoudite.



Suite à cet accord, les analystes de BofA relèvent ce matin leur objectif de cours sur le titre de 120 à 130 dollars, tout en renouvelant leur recommandation d'achat.





