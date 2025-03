AMD: l'UE approuve l'acquisition de ZT Group Int'l information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 12:23









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de ZT Group Int'l, par Advanced Micro Devices (AMD), toutes deux américaines.



L'opération concerne principalement les marchés des semi-conducteurs à matrice prédiffusée programmable par l'utilisateur (' FPGA ') et des serveurs de centres de données.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont actives.



Plus précisément, les activités des parties ne se chevauchent pas horizontalement et il existe suffisamment d'autres fournisseurs de FGPA et de serveurs de centres de données. L'entité issue de la concentration ne sera donc pas en mesure de se lancer dans une quelconque stratégie de verrouillage du marché.







Valeurs associées AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) 100,7900 USD NASDAQ +4,16%