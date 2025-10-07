AMD : Jefferies relève son conseil après l'accord avec OpenAI
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 14:28
'Nous avons relevé nos estimations la semaine dernière, mais ne pouvions pas alors prendre en compte l'essor de l'IA. Cela a clairement changé avec les plans d'OpenAI d'acheter 6 GW (80 à 100 milliards de dollars) d'équipements AMD', explique le broker.
'AMD devra encore franchir des étapes, mais ce partenariat constitue une forte validation de sa feuille de route en matière d'intelligence artificielle et du niveau de demande en IA en général', poursuit-il.
Valeurs associées
|203,7100 USD
|NASDAQ
|0,00%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2025 à 14:28:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Présidentielle anticipée: pas de campagne possible sans démission effective, selon une constitutionnaliste
Annoncer la démission à l'avance d'Emmanuel Macron, comme proposé par Edouard Philippe, risquerait de créer une pré-campagne présidentielle "inéquitable", selon la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina qui estime que la France s'achemine "immanquablement vers ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Dell, IBM, Kellanova, McCormick, Trilogy Metals) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,15% pour le Dow Jones .DJI , ... Lire la suite
-
le ministre déclare qu'il n'y a pas eu de manipulation dans l'enquête sur le crash d'Air India, à la suite d'une plainte du père du pilote
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abhijith Ganapavaram Le ministre indien de l'aviation civile a nié mardi toute "manipulation" ... Lire la suite
-
EXCLUSIF: La France propose de supprimer certaines exigences de fonds propres pour les grandes banques de la zone euro
par Francesco Canepa La France fait pression pour supprimer certaines exigences en matière de fonds propres imposées aux principaux prêteurs de la zone euro afin de les mettre sur un pied d'égalité avec leurs concurrents américains, selon un document consulté par ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer