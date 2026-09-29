AMD investit dans l'IA spatiale en mettant la main sur World Labs

Advanced Micro Devices (AMD) grappille 1,2% à plus de 615 USD ce mardi en début de séance à Wall Street, au lendemain de l'annonce par le groupe du rachat de World Labs, laboratoire d'intelligence artificielle fondé par Fei-Fei Li, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions valorisée à environ 8,2 MdsUSD.

Déjà investisseur dans la startup, le fabricant de semi-conducteurs va ainsi réaliser, avec cette société, la deuxième acquisition la plus importante de son histoire après celle de Xilinx, racheté pour environ 50 MdsUSD en 2022.

"World Labs développe des modèles d'IA spatiale capables de générer, reconstruire et simuler des environnements 3D interactifs à partir de textes, d'images et de vidéos. La société possède également des compétences dans l'apprentissage robotique et la simulation", met en avant RBC Capital Markets.

"Ses principaux produits comprennent le modèle Marble, lancé en novembre 2025 et consacré à la génération de scènes 3D, ainsi que le modèle Atlas, lancé en septembre 2026 et destiné au raisonnement interactif en 3D", poursuit la banque canadienne.

La finalisation de l'opération est attendue plus tard cette année, World Labs devant rester jusque-là séparé des activités de conception de puces. A l'issue du rachat, Fei-Fei Li deviendra directrice scientifique et vice-présidente exécutive d'AMD.

RBC rappelle qu'AMD a récemment réalisé plusieurs acquisitions, dont Taalas, spécialisé dans les puces destinées à l'inférence, en août 2026, ZT Systems pour 4,9 MdsUSD en 2025 et Silo AI pour 665 MUSD en 2024. Le groupe cherche ainsi à construire une offre complète dans l'IA couvrant les puces, les systèmes, les logiciels et les modèles.

Cette opération, qui constitue l'investissement le plus ambitieux réalisé à ce jour par AMD dans le cadre d'une acquisition directement liée à l'intelligence artificielle, illustre également la compétition entre les géants de la tech pour acquérir des technologies d'IA et attirer des chercheurs de premier plan, après plusieurs transactions majeures impliquant notamment OpenAI, Nvidia et Meta.

Un accueil favorable de la part de RBC

"Nous considérons favorablement l'acquisition de World Labs, car elle pourrait permettre à AMD de mieux se positionner pour proposer des solutions intégrées dans la robotique, la simulation et l'IA physique, des marchés qui n'en sont encore qu'à leurs débuts", estime RBC.

Selon l'établissement canadien, cette acquisition permet également au groupe d'intégrer une équipe de chercheurs et d'experts en modèles d'IA de tout premier plan, dont Fei-Fei Li, cofondatrice de World Labs et chercheuse renommée dans ce domaine.

"Cela étant, nous estimons que Nvidia dispose d'une avance importante dans les domaines de l'IA spatiale et de la simulation du monde physique grâce à sa plateforme Omniverse. Celle-ci est déjà utilisée commercialement dans différents secteurs, notamment pour créer des jumeaux numériques d'usines, simuler des véhicules autonomes et entraîner des robots", tempère RBC.

"Nvidia propose également Cosmos, un modèle fondamental de représentation du monde qui fournit une base informatique et technologique pour le développement de solutions d'IA physique", ajoute la banque, qui maintient son opinion "performance de secteur" et son objectif de cours de 540 USD sur AMD.