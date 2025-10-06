AMD : flambée en vue grâce à un partenariat stratégique avec OpenAI

(AOF) - L'action du fabricant de microprocesseurs, AMD, est attendue en hausse de près de 30% à Wall Street grâce à l'annonce d'un partenariat stratégique avec OpenAI pour lui fournir des puces. En parallèle, le propriétaire de ChatGPT pourra prendre jusqu'à 10% du concurrent d'Intel. L'accord porte sur le déploiement de puces dédiées à l'IA représentant 6 gigawatts sur plusieurs années. Le premier déploiement d'une capacité de 1 gigawatt de GPU AMD Instinct MI450 devrait débuter au cours du second semestre 2026.

Dans le cadre de cet accord, afin d'aligner davantage leurs intérêts stratégiques, AMD a émis pour OpenAI un bon de souscription pouvant aller jusqu'à 160 millions d'actions ordinaires AMD. Il sera acquis à mesure que des étapes spécifiques sont franchies dans la fourniture des produits AMD à OpenAI.

" Notre partenariat avec OpenAI devrait générer des dizaines de milliards de dollars de revenus pour AMD tout en accélérant le développement de l'infrastructure d'IA d'OpenAI ", a déclaré Jean Hu, directeur financier d'AMD. " Cet accord crée un alignement stratégique significatif et une valeur ajoutée pour les actionnaires d'AMD et d'OpenAI, et devrait avoir un effet très positif sur le bénéfice par action ajusté d'AMD. "

En revanche, Nvidia , concurrent d'AMD, est attendu dans le rouge.