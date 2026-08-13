AMD envisagerait de lever entre 4 et 5 milliards de dollars via une émission obligataire, selon une source

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Advanced Micro Devices AMD.O envisage de lever entre 4 et 5 milliards de dollars dans le cadre d'une émission obligataire, a déclaré jeudi une source proche du dossier.