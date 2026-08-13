AMD envisagerait de lever entre 4 et 5 milliards de dollars via une émission obligataire, selon une source

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* AMD lance une émission obligataire en quatre tranches, selon une source

* Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise et éventuellement au remboursement de la dette

(Réécriture intégrale du texte) par Saeed Azhar et Rashika Singh

Advanced Micro Devices AMD.O a lancé jeudi une émission obligataire en quatre tranches qui pourrait rapporter entre 4 et 5 milliards de dollars, selon une source et les conditions examinées par Reuters, alors que le fabricant de puces cherche à bénéficier d’une plus grande flexibilité de financement dans le contexte d’une vague plus large de levées de fonds dans le secteur technologique, portée par les investissements dans l’IA.

L'émission comprend des obligations senior non garanties arrivant à échéance en 2029, 2031, 2033 et 2036.

Les discussions initiales sur le prix ont porté sur une prime d’environ 70 points de base par rapport aux bons du Trésor américain pour les obligations à 3 ans, 90 points de base pour la tranche à 5 ans, 100 points de base pour les obligations à 7 ans et 115 points de base pour celles à 10 ans.

La société a indiqué qu’elle avait l’intention d’utiliser le produit de l’émission à des fins générales, ce qui pourrait inclure le remboursement de la dette.

"AMD s'engage à maintenir un bilan financier solide et bénéficie de notations de qualité "investment grade" élevées. Nous avons l'intention d'utiliser le produit net de l'émission à des fins générales de l'entreprise", a déclaré un porte-parole d'AMD.

Cette émission souligne à quel point les entreprises du secteur des semi-conducteurs se tournent de plus en plus vers les marchés des capitaux alors qu’elles se livrent à une course effrénée pour financer des investissements liés à l’IA, l’expansion de leurs centres de données et des projets de fabrication.

Plus tôt cette semaine , Intel INTC.O a levé 20 milliards de dollars dans le cadre d’une offre publique d’actions élargie afin de financer ses ambitions en matière de fabrication de puces sous contrat.

AMD a également déposé jeudi matin un dossier auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) concernant cette émission, bien que ce dossier ne divulgue pas les conditions spécifiques de l’opération.

Cette émission obligataire intervient alors qu’AMD poursuit l’expansion de ses activités dans les domaines de l’IA et des centres de données , où elle est en concurrence avec son grand rival Nvidia NVDA.O et défie Intel sur plusieurs marchés de processeurs.

Selon la fiche de conditions, Bank of America, JPMorgan, Barclays et Wells Fargo pilotent cette émission obligataire. Le règlement des obligations devrait avoir lieu le 17 août.

Au début du mois, AMD a annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street et a déclaré que les ventes destinées aux centres de données devraient plus que doubler d’ici 2027, soulignant la forte demande pour ses puces axées sur l’IA.